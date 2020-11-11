В Азии нашли новый вид обезьян. Они уже вымирают

Аргументы Недели → Наука 13+

11 ноября 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

новый вид лемуров Попа Лангур на фото из социальных сетей

Новый вид приматов обнаружен в Мьянме. Он уже находится под угрозой исчезновения.

Немецкий центр приматов выявил новый вид лемуров. Теперь выяснилось, что их осталось лишь 200 — 250 особей. И значит этот вид находится на грани вымирания.

«Только что описанный Попа Лангур уже находится на грани вымирания», — говорит исследователь Фрэнк Момберг.

Первые свидетельства нового вида приматов были обнаружены не в дикой природе, а в подсобных помещениях музея естественной истории. Там хранились фекалии Попа Лангур, найденные более века назад в Мьянме.

Самих лемуров до сих пор найти не удавалось. А когда их поймали, выяснилось, что они уже на грани исчезновения.