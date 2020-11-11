Ученые доказали, что потомки динозавров дожили до наших дней

Аргументы Недели → Наука 13+

11 ноября 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Широкие народные массы до сих пор представляют динозавров исключительно в виде гигантских ящеров. Схожие представления были еще у ученых XIX века. Со временем выяснилось, что некоторые потомки динозавров, перестав быть похожими на своих предков, здравствуют и по сей день.

Представление о динозаврах как о гигантских ящерах восходит к 1824 году, когда профессор геологии Оксфорда Уильям Баклэнд доложил в собрании Королевского геологического общества о том, что найденные ранее в юрских сланцах кости и фрагмент нижней челюсти гигантского животного являются останками мегалозавра – то есть огромного ящера. Находившиеся до этого громадные кости в Европе считали останками гигантов греческих мифов, а также костями героев времен Троянской войны, в Китае же – костями драконов. Таковы были воззрения экспертов вплоть до XIX века.

Огромные монстры действительно вымерли. Появившиеся примерно 120 млн лет назад птицы, эволюционировавшие из динозавров, поднялись в воздух, где вытеснили и уничтожили доминировавших до этого гигантских насекомых.

Согласно современным классификациям, птицы образуют более 10 тыс. видов. До конца XX века их считали особым классом живых существ, не имеющим отношения к динозаврам. Революция, произошедшая в палеонтологии и зооархеологии с переходом от рассмотрения птиц как самостоятельного класса к их причислению к летающим динозаврам, сравнима с революцией, произошедшей в физике при переходе от механики Ньютона к космологии Эйнштейна. Получается, что любой homo sapiens практически каждый день может видеть этих летающих динозавров в небе или же на деревьях.

Учеными доказано, что змеи также являются потомками динозавров или их непосредственных прародителей. Они научились перемещаться без помощи лап и вообще без каких-либо ног.

У крокодилов вместо лап ласты, позволяющие перемещаться в воде эффективнее, чем по суше. Они относятся к третьей разновидности доживших до наших дней динозавров.

Четвертый тип потомков динозавров – вараны. Они способны жить на суше и на деревьях.

Получается, что вымерли только те динозавры, которые доминировали исключительно на земле, передвигаясь по ней на двух или четырех лапах. Их родственники, переместившиеся в воздух, на мелководье, научившиеся проводить значительную часть жизни на деревьях, а также передвигаться без ног, выжили. В этом есть ключ к пониманию того, почему вымерли динозавры в том виде, в котором мы их привыкли представлять. Тем не менее, убедительного объяснения случившемуся наука до настоящего времени не дает.