Далай-лама доверил российским ученым выяснить, почему тело монаха может неделями не разлагаться после смерти

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11 ноября 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: Global Look Press

Известный ученый Святослав Медведев, 25 лет руководивший Институтом мозга человека РАН, рассказал, почему только россиянам разрешили проводить уникальные исследования в лабораториях, созданных в тибетских монастырях.

Несмотря на то, что тибетские монахи стараются хранить свои секреты, нашим ученым удалось завоевать их доверие. В 2018 году Далай-лама во время беседы с ученым Медведевым (которого, кстати, называют Повелителем Мозга) сказал: «Мне очень хотелось бы, чтобы вы попытались изучить состояние посмертной медитации - тукдам, с позиций западной науки». Раньше к этому вопросу не допускали даже самых авторитетных американских специалистов.

«В буддийских источниках, в многочисленных свидетельствах описаны состояния, когда тело опытного практика после его физической смерти не разлагается в течение многих дней и даже нескольких недель. Считается, что это происходит, когда практик умирает во время "глубокой" медитации. Собственно, слово "тукдам" и обозначает посмертную медитацию», - рассказывает Святослав Медведев. Далай-лама сказал, что очень хотел бы провести научное изучение этого феномена, чтобы ученые проверили знания тибетских монахов.

«Я сам видел тела умерших практиков - у них не было никаких трупных признаков, полное впечатление, что живой человек просто заснул, даже можно взять его за руку, поднять, опустить», - вспоминает ученый. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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По словам Медведева, монахам очень понравился подход российских исследователей. «Мы решили, что наилучший вариант, это подготовить группу монахов-исследователей, которые будут контактировать с практиками во время эксперимента. Мы провели отбор и пригласили в Россию группу молодых монахов, обучили их работать на современной технике, которой затем оснастили открытые в прошлом году в Индии лаборатории. И эти наши ученики стали проводить эксперименты более чем со ста монахами, которые любезно согласились участвовать в исследованиях. Конечно, под руководством российских ученых», - пояснил академик.

Говорят, медитируя, монахи могут и взлететь, и сидеть в кипятке, и много других чудес.

Сейчас наши исследователи проверяют следующую версию: под влиянием медитации в организме монаха выделяются какие-то вещества, которые предохраняют клетки от разложения. Для этого необходимо взять кровь и другие биологически жидкости, чтобы посмотреть, почему ткани не распадаются.