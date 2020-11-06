Специалистами «Роснефти» создана установка для производства синтетической нефти

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6 ноября 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Учёными исследовательского центра «РН-ЦИР» компании «Роснефть» сконструирована лабораторная установка по преобразованию метана в синтетические жидкие углеводороды. Она успешно провела пробег по выпуску синтетической нефти.

Серия экспертиз, включая международную, показала, что технология компании по получению синтетической нефти из попутного нефтяного газа является высокотехнологичным современным решением процесса.

При смешивании с природной нефтью cинтетическая нефть улучшает её качество. В связи с истощением традиционных запасов в разработку вовлекаются новые месторождения с более вязкой тяжелой нефтью, которую труднее транспортировать и перерабатывать. Добавление к такому виду углеводородов синтетической нефти способно приблизить их качество к уровню традиционных видов нефти вплоть до марки Brent.

В настоящее время «Роснефть» готовится к созданию опытной установки уже на месторождении – для проведения испытаний в реальных производственных условиях.