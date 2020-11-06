«Роснефть» совершенствует технологии ароматизации метана

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6 ноября 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Учёные Объединенного Центра Исследований и Разработок «РН-ЦИР» компании «Роснефть» разработали инновационную технологию ароматизации метана, благодаря которой можно одновременно получать из природного и попутного нефтяного газа водород и ароматические нефтехимические продукты.

Среди основных преимуществ новой технологии - снижение выбросов диоксида углерода. При переработке 1 млрд куб. м. природного и/или попутного нефтяного газа получается 1 млрд куб. м. водорода и 0,5 млн. тонн ароматических углеводородов.

Внедрение инновационной технологии ароматизации метана позволит «Роснефти» обеспечить потребителей экологически безопасным газовым топливом. Компания стремится к минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства, а также планирует войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.