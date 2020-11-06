Ученые «Роснефти» разработали инновационную технологию получения изопропилового спирта

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6 ноября 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Научный институт компании «Роснефть» ООО «РН-ЦИР» разработал инновационную технологию переработки ацетона в изопропиловый спирт (ИПС).

ИПС будет применяться в качестве антиобледенительного агента в производстве незамерзающей автомобильной стеклоочистительной жидкости высокого качества, не обладающей неприятным запахом. Помимо этого, изопропиловый спирт входит в состав растворителей, реагентов и ряда косметических средств. Немаловажно, что ИПС является основой высокоэффективных антисептиков, предназначенных для борьбы с распространением инфекций.

В настоящее время значительная часть ИПС в Россию импортируется. Строительство промышленной установки получения изопропилового спирта из ацетона и установки по производству стеклоочистительной жидкости на основе собственного ИПС запланировано на площадке входящей в «Роснефть» «Новокуйбышевской нефтехимической компании», имеющей соответствующий нефтехимический профиль.