Астрономы разгадали тайну всплеска радиоволн в Млечном пути
5 ноября 2020, 14:09[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Причиной всплеска радиоволн в Млечном Пути может быть нейтронная звезда. Об этом говорят в научном сообществе.
Астрономы сделали неожиданное для себя открытие. Таинственные всплески радиоволн могли быть спровоцированы магнетарами. Это компактные, сильно намагниченные нейтронные звезды, рожденные на обломках сверхновых.
Выводы у ученых появились после получения доказательств. Они зафиксировали выход радиоволн у магнетара.
«Раньше мы думали о магнетарах», — поясняет астрофизик Дункан Лоример. Он работает в Университете Западной Вирджинии и прокомментировал открытие: «Впрочем, я думаю, что этот всплеск был одноразовым».
Сообщество астрономов и в целом так и настроены считать, что радиовсплеск магнетара был лишь одной из причин излучения в Млечном пути.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.