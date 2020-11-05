Астрономы разгадали тайну всплеска радиоволн в Млечном пути

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5 ноября 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото pixabay.com

Причиной всплеска радиоволн в Млечном Пути может быть нейтронная звезда. Об этом говорят в научном сообществе.

Астрономы сделали неожиданное для себя открытие. Таинственные всплески радиоволн могли быть спровоцированы магнетарами. Это компактные, сильно намагниченные нейтронные звезды, рожденные на обломках сверхновых.

Выводы у ученых появились после получения доказательств. Они зафиксировали выход радиоволн у магнетара.

«Раньше мы думали о магнетарах», — поясняет астрофизик Дункан Лоример. Он работает в Университете Западной Вирджинии и прокомментировал открытие: «Впрочем, я думаю, что этот всплеск был одноразовым».

Сообщество астрономов и в целом так и настроены считать, что радиовсплеск магнетара был лишь одной из причин излучения в Млечном пути.