Киберпротезирование открывает новые возможности

Аргументы Недели → Наука 13+

2 ноября 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели», Артём Луговский ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На данный момент, согласно статистике, около 12% людей в мире имеют нарушения функций организма, более 50 миллионов людей каждый год приобретают инвалидность, около 300 тысяч теряют ноги, а 390 тысяч – руки. Потеря каких-либо органов ограничивает не только физическую деятельность, но и несет социальные проблемы для потерпевшего. При этом развитие технологий не стоит на месте.

Если несколько десятилетий назад протезы в лучшем случае обладали опорной и небольшой косметической функциями, то сейчас протезы некоторых частей тела приближаются к функционалу естественной конечности. Более того, сейчас ведутся разработки по возвращению тактильных чувств и даже по покрытию искусственной кожей. Одним из людей, способствующих развитию данной сферы является Хью Герр, а в дальнейшем и Илон Маск со своей новой компанией “Neuralink” может задать новый вектор в киберпротезировании.

Несмотря на естественные функции протезов, у них могут появиться и дополнительные возможности для разных родов деятельности. Сейчас уже в свободном доступе можно обзавестись специальными протезами для игры на музыкальных инструментах, занятий силовыми видами спорта и даже для альпинизма и работы тату-мастером. В будущем у протезов будет появляться все больше функций, дополняющих обычные возможности человека. Так у некоторых протезов уже есть встроенные часы с интерактивным экраном.

В последние годы, благодаря 3D печати, киберпротезирование сделало огромный шаг вперед. Она делает протезы более доступными и подходящими для конкретных ситуаций, а также с помощью нее можно создавать индивидуальный дизайн для искусственной конечности. Так, можно сделать себе протез похожий на броню железного человека, различных персонажей из игр и фильмов. Особенно сейчас популярны протезы со стилистикой игры “Deus Ex”.

Технический прогресс в киберпротезировании не замедляет темпов. В дальнейшем можно ожидать, что искусственные конечности обретут больший спектр функций, даже превышающих возможности естественных конечностей. А косметическая часть может превратиться в новый объект искусства. Не исключено, что появятся и желающие заменить себе натуральную конечность на киберпротез.