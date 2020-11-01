Нанотехнологии: какие возможности появятся у человечества в будущем

Аргументы Недели → Наука 13+

1 ноября 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели», Артём Луговский ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В век нанотехнологий многие люди хотят увеличить свои возможности и улучшить функции своего тела. Сейчас это достигается с помощью микрочипов, вживляемых в человеческое тело. Пока что эти чипы выполняют функцию замены электронных ключей, кошельков и документов, но в скором будущем нанотехнологии расширят человеческие возможности.

Большинство компаний-разработчиков стремятся сделать устройства для лечения неврологических и других серьезных заболеваний головного мозга: потери памяти, зрения и слуха, инсультов, бессонницы, депрессии. Также с помощью чипов можно будет лечить болезни Альцгеймера и Паркинсона, паралич всех конечностей.

Помимо лечения, такие устройства могут расширять наши способы взаимодействия друг с другом, с миром и с самими собой. На начальных этапах планируется добиться управления компьютером, мобильным телефоном и «мысленного» ввода текста. В дальнейших перспективах намечается возможность слушать музыку напрямую, минуя уши; контролировать уровень гормонов и использовать их во благо организма, а также для дополнительной реальности.

Разработчики обещают предназначить данные устройства для возможности людей более легко общаться с помощью синтеза речи и текста, отслеживать свои интересы в Интернете и выражать свое творчество с помощью объектов искусства. Наибольших успехов в этой сфере сейчас добилась компания Илона Маска «Neuralink».

В ближайшем будущем можно ожидать даже аналог «фитнес-браслета», только в черепе. Остается лишь один вопрос: не повернется ли это направление в светлое будущее и расширение функциональности человеческого организма против человечества, и не будут ли корпорации использовать эти технологии в своих корыстных целях?