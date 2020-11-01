В Британии разгадали секрет фигурок в средневековых соборах

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1 ноября 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

тайные фигурки средневековых соборов на фото профессора Дженнифер Александер

Британский искусствовед Дженнифер Александер раскрыла одну из тайн средневековых соборов. Выяснилось, что в те времена каменщики оставляли селфи.

Исследование Дженнифер Александер позволило выявить шалость средневековых каменщиков. Они прятали собственные портреты-изваяния в местах, которые не видел никто, кроме других каменщиков. Именно такой портрет и был найден в соборе в Сантьяго-де-Компостела.

«Вы найдете это в средневековых зданиях», — объяснила доктор Дженнифер Александер, рассказывая о находке: «Обычно они прячутся в темных углах, где их может найти только другой каменщик. Портрет находится в той части здания, где нужно быть каменщиком, чтобы увидеть его».

Ранее фигурки на колоннах не обнаруживались. Поэтому никто не знал об их существовании.

Найденные портреты помогут представить портреты тех людей, которые строили грандиозные соборы. Их имена, как правило неизвестны, хотя искусствоведы признают величие талантов этих мастеров.