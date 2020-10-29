Ученые обеспечат защиту интеллектуальной собственности Уральского НОЦ

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29 октября 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

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Над проектом будут работать специалисты Уральского юридического государственного университета.

Уральский научно-образовательный центр работает на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Его стратегическая цель – создание передовых технологий, прежде всего, в сфере аэрокосмических комплексов и систем управления, развития инновационных транспортных систем.

Защиту интеллектуальной собственности НОЦ будут обеспечивать специалисты Уральского государственного юридического госуниверситета. Соглашение о сотрудничестве подписали ректор УрГЮУ и ректор Уральского федерального университета, который выступает базовой организацией НОЦ.