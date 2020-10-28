Австралийские ученые нашли риф высотой в полкилометра

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28 октября 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

найденный риф на 3D-модели дна на скриншоте youtube-видео

На некотором удалении от мыса Йорк найден 500-метровый риф. Это первое открытие в окрестностях Большого Барьерного Рифа Австралии с конца 19 века.

Он похож на лезвие. Находится примерно в 130 км от мыса Йорк. Стоит отдельно. И он достаточно массивен. Ученые нашли новый риф высотой в 500 метров. Объект был обнаружен во время 3D-кадрирования дна.

«Это крупнейший риф, о котором раньше я ничего не знал», — прокомментировал находку ученый Том Бридж. Он работает в Центре по изучению коралловых рифов в Университете Джеймса Кука: «Это подчеркивает, как мало мы знаем о многих частях океана, даже о Большом Барьерном рифе. Площадь морского парка составляет 344 000 квадратных километров – больше, чем во многих европейских странах, – и только около 6-7% из них составляют типичные мелководные рифы».

Это открытие стало первым большим отдельным рифом, найденным в этом районе с конца 19 века.

С развитием современных технологий найти новые, еще не открытые, географические объекты практически невозможно. Планета уже хорошо изучена, благодаря съемке со спутников.