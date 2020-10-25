Космическое управление Китая сообщило, что китайский марсианский зонд успешно выполнил маневр в дальнем космосе

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25 октября 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» - космический аппарат, запущенный в этом году 23 июля, успешно выполнил маневр в дальнем космосе. Государственное космическое управление КНР предоставило информацию, уточнив, что манёвр был проведён на расстоянии 29,4 млн км от Земли и был направлен на то, чтобы обеспечить надежное сближение зонда с Марсом.

Зонд «Тяньвэнь-1» завершил маневр после того, как его главный двигатель проработал более 480 секунд, - сообщает портал «Свободная пресса» со ссылкой на китайские СМИ. Согласно программе, далее зонд будет двигаться по переходной орбите Земля-Марс около четырёх месяцев и выполнит ещё минимум 2−3 корректировки орбиты.

Китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» разработан для выполнения орбитального полёта, посадки на поверхность Марса и перемещения по ней в рамках одной миссии. Предположительно, зонд достигнет красной планеты в феврале 2021 года.