Британских историков шокировали вскрывшиеся приказы короля

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25 октября 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Казнь королевы Анны Болейн на картине

В Великобритании пересматривают свое отношение к Генриху VIII. Историки нашли документ, который раньше не замечали. После изучения, короля назвали «патологическим монстром».

Британские историки обнаружили исторический отрывок в книге приказов эпохи Тюдоров. Подшивка содержит бюрократические бумаги, имеющие отношение к преступлениям XVI века. Среди них был найден ранее не замеченный документ. Он содержит инструкции, отпущенные королем Генрихом VIII.

«Эта книга приказов стала удивительным открытием, которое усиливает образ Генриха VIII, как патологического монстра», — рассказала Трейси Борман. Она специализируется на тюдоровской эпохе: «Найденный документ стал одной из самых захватывающих находок за последние годы. Он показывает преднамеренную, расчетливую манеру Генри. Король точно знает, как и где он хочет, чтобы произошла казнь».

Среди приказов были найдены инструкции, в которых британский король приказывает сэру Уильяму Кингстону, констеблю Тауэра, каким образом должна быть убита королева Анна Болейн.

Анна Болейн была казнена 19 мая 1536 года. Ее обвинили в измене. Но единственным преступлением было то, что она не смогла родить королю сына.