Потепление в Море Лаптевых напугало ученых

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23 октября 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

ледник в Арктике на фото NASA

Таяние льдов в Море Лаптевых несет угрозу. С таким предупреждением выступили ученые. Они не удивлены, но говорят, что перспективы «мрачные». А из всех угроз, перечисленных учеными, понятно, что умирает планктон.

Ученые зафиксировали снижение скорости замерзания льда в Море Лаптевых. Это вызвало беспокойство в научном сообществе. Замедленное замерзание в этом районе может иметь разрушительные последствия для всего полярного региона.

Море Лаптевых называют «родиной льда». Он образуется вдоль всего побережья. Потом ледяные массивы дрейфуют на запад. Они несут питательные вещества через Арктику. Таяние происходит в проливе Фрам между Гренландией и Шпицбергеном.

Питательные вещества, перенесенные льдом из Моря Лаптевых, являются кормовой базой для арктического планктона. Он поглощает углекислый газ из атмосферы.

Гибель планктона означает снижение уровня этого поглощения. Снижение скорости замерзания льда в Море Лаптевых опасно тем, что толщина ледяных массивов будет слишком маленькой. Это значит в пролив Фрам будет доставлено меньше питательных веществ. Арктический планктон может начать гибнуть.

Таяние льдов станет причиной появления «открытой воды» в Северном Ледовитом океане. Это вызовет большую турбулентность в верхнем слое. Он начнет вытягивать больше теплой воды из глубин.

Говоря другими словами, в Море Лаптевых что-то происходит. Ученые называют происходящее «мрачными перспективами». Но говорят, что они нам говорили.

«Это скорее расстраивает, чем шокирует», — поясняет доктор Стефан Хендрикс. Он работает специалистом по физике морского льда в Институте Альфреда Вегенера: «Это было предсказано в течение длительного времени, но не было никакой существенной реакции со стороны лиц, принимающих решения».

Какая должна быть реакция со стороны лиц, принимающих решения, не очень понятно. Из всего массива речи ученых понятно, что перспективы мрачные, лед тает, планктон умирает. Но в принципе ничего особо страшного не происходит. Это обычные процессы на планете. Она не умрет.

В Море Лаптевых происходит много всякой ерунды. И это замедленное замерзание льда, просто, одна из них.