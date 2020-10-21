В «Роскосмосе» сообщили о сбое в подаче кислорода на МКС

Аргументы Недели → Наука 13+

21 октября 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Система получения кислорода "Электрон-ВМ" на борту Международной космической станции (МКС) снова вышла из строя. В госкорпорации "Роскосмос" сообщили об отключении системы из-за очередного сбоя.

Судя по переговорам экипажа МКС с Центром управления полетами (ЦУП), экипажу пришлось разобрать "Электрон-ВМ" для ремонта. Космонавт Сергей Рыжиков сообщил о проблемах с использованием системы в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA. Согласно указаниям наземных специалистов, космонавтам предстоит снять корпус аппарата и вручную обследовать систему. По данным ЦУПа, в 3:40 система будет переведена в режим продувки с Земли.

Из-за работ с системой подачи кислорода членам экипажа ничего не угрожает.

На время ремонта системы кислород в российском сегменте МКС будет подаваться с американской части станции.