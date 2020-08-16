Ученый из Оксфорда вручил бессмысленный титул инвестору

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16 августа 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Оксфорд на фото pixabay.com

Оксфордский университет попал в скандал. Один из ученых вручил бессмысленный титул бизнесмену из Гонконга в надежде на пожертвования. Он думал сделать это по-тихому.



Бессмысленный титул был вручен предпринимателю, имевшему связи с китайскими властями. Профессор Алан Хадсон присвоил звание «академик пояса и пути из Оксфордского университета» Чан Кинг Ваю.

Оксфорд вручает лишь несколько почетных степеней в год. Это происходит на специальной церемонии. Появление нового «академика» тут же вызвало большой скандал. Оказалось, что сам университет про него ничего не знал. Выяснилось, что это была инициатива одного только Алана Хадсона.

«Я посмотрел значение слова "академик", и оно абсолютно бессмысленно, оно означает любого, кто связан с университетом», — пришлось объясняться профессору: «Поэтому я сказал, что вот так, мы можем записать это в сертификат».

Алан Хадсон надеялся на пожертвования от предпринимателя. Он думал, что все пройдет без лишнего шума. И был удивлен, когда получил приглашение на церемонию в Шанхае. Вручение прошло с помпой, в присутствии камер. На ней присутствовал представитель британского консульства.

В конечном итоге Алан Хадсон был уволен. Послевкусие от скандала до сих пор скрипит политическим песком на зубах лондонского истеблишмента. Там задаются вопросом, на что еще готово пойти научное сообщество ради пожертвований.