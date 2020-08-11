США хотят полностью заменить пилота на искусственный интеллект в воздушном бою

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11 августа 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Истребитель, управляемый искусственным интеллектом, на следующей неделе сразится с пилотом-человеком ВВС США в имитационном воздушном бою, наблюдать за происходящим можно будет в Интернете.

Развитие концепции замены пилотов искусственным интеллектом для ведения воздушного боя, по замыслу разработчиков, позволит предоставить человеку-летчику возможность сосредоточиться на управлении роем беспилотных летательных аппаратов, которые будут сопровождать истребители.

Трехдневное мероприятие было запланировано провести очно в Лас-Вегасе с 18 по 20 августа, но пандемия COVID-19 заставила DARPA перенести мероприятие в онлайн.

«Перед тем как 20 августа команды вступят в бой с ВВС, восемь финалистов протестируют свои алгоритмы на пяти вражеских ИИ, разработанных Лабораторией прикладной физики Джона Хопкинса. Их миссия состоит в том, чтобы распознавать и использовать слабые стороны и ошибки своих соперников, и маневрировать, чтобы занять контролирующую позицию за пределами зоны применения оружия противником», - сообщает портал TNW.

На следующий день пройдет круговой турнир. Затем четыре лучших участника примут участие в соревнованиях на выбывание в рамках чемпионата AlphaDogfight Trials Championship. Наконец, победитель сразится с пилотом истребителя ВВС США, схватка пройдет на симуляторе виртуальной реальности F16, чтобы проверить, сможет ли его система победить военную элиту. Конкурс направлен на создание пула разработчиков ИИ для программы DARPA Air Combat Evolution (ACE), которая должна автоматизировать воздушный бой.