Внук Жак-Ива Кусто предсказал скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде

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11 августа 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пингвины, Prof Bo Elberling/Keystone Press Agency

Внук легендарного французского исследователя Жак-Ива Кусто, защитник океана Филипп Кусто заявил, что пингвины, которые в настоящий момент обитают в Антарктиде, исчезнут за время жизни нынешних детей.

По мнению Кусто, это произойдет из-за серьезных изменений климата. Исследователь отметил, что этот год стал одним из наиболее жарких на территории Антарктиды – температура воздуха там поднималась до плюс 20 градусов по Цельсию.

Филипп Кусто отметил, что за время жизни современных детей пингвины в Антарктиде исчезнут, однако, вероятно, останутся некоторые их виды в Аргентине.