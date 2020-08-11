Внук Жак-Ива Кусто предсказал скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде
11 августа 2020, 10:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Внук легендарного французского исследователя Жак-Ива Кусто, защитник океана Филипп Кусто заявил, что пингвины, которые в настоящий момент обитают в Антарктиде, исчезнут за время жизни нынешних детей.
По мнению Кусто, это произойдет из-за серьезных изменений климата. Исследователь отметил, что этот год стал одним из наиболее жарких на территории Антарктиды – температура воздуха там поднималась до плюс 20 градусов по Цельсию.
Филипп Кусто отметил, что за время жизни современных детей пингвины в Антарктиде исчезнут, однако, вероятно, останутся некоторые их виды в Аргентине.
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