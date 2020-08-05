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Микробиологи из Южной Кореи нашли способ, который может продлить жизнь

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Микробиологи из Южной Кореи нашли способ, который может продлить жизнь
фото:pixabey

Микробиологи из Южной Кореи нашли способ создания лекарства, которое может продлить жизнь. Они уменьшили активность гена, отвечающего за передачу клеткам данных о выработке белка VRK-1. В результате протеин стимулирует другой белок- AMPKотвечающий за контроль энергетических уровней клетки.

В результате испытания ученым удалось продлить жизненный путь червя, длящийся 2-3 недели. Руководитель научного исследования Сеунг-Чже В Ли сообщил, что в будущем ученые попробуют разработать лекарство, которое меняет активность VRK-1, что и будет способствовать долголетию.

ЕСт

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