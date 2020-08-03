Египтолог о заявлении Илона Маска об инопланетянах-строителях пирамид: «в каждом деле должен разбираться профессионал»

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3 августа 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Египет, фото: Yury Maslyaev/Russian Look

"Очевидно, что пирамиды построили инопланетяне", — написал миллиардер Илон Маск в своем Twitter. Историк-египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта МААТ Виктор Солкин оценил его высказывание.

"Все-таки в каждом деле должен разбираться профессионал. И при всем уважении к Илону Маску и к его удивительным достижениям, которыми мы все так увлечены последние годы, он должен понимать, что для того, чтобы себе позволить такие прямолинейные утверждения о памятниках многотысячелетней давности, все-таки нужно специальное образование и опыт работы в археологическом поле", – отметил Солкин.

Ученый рассказал, что египетские пирамиды - это целые комплексы, сочетающие в себе и храмы, и поселения рабочих-строителей, гробницы царских архитекторов, в записях которых можно прочесть о том, как велись работы. Археологи посящают изучению, анализу найденного десятки лет, как, например, ученый из США Марк Линер, который проводит раскопки в Гизе уже около 40 лет.

По словам Солкина, "чрезвычайно обидно, что такие просвещенные и интересные люди, как Илон Маск, позволяют себе давать подобные публичные комментарии".

Министр международного взаимодействия Египта Рания аль-Машат пригласила миллиардера в свою страну, чтобы собственными глазами увидеть пирамиды, исследовать тексты о том, как они строились, а также увидеть могилы их строителей.