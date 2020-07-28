Франция достраивает крупнейший в мире термоядерный реактор

Аргументы Недели → Наука 13+

28 июля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

АЭС на фото pixabay.com

Строительство крупнейшего в мире термоядерного реактора вышло на стадию сборки. Франция выходит на финальную стадию этого проекта.

Реактор строят на юге Франции. Сдача объекта запланирована на 2025 год. А сейчас проект на стадии сборки.

«Проект Iter стоимостью 20 млрд евро использует реакции, аналогичные тем, что происходят на Солнце», — сообщает западная пресса: «Его цель — -продемонстрировать, что термоядерная энергия может быть произведена в коммерческом масштабе. Ядерный синтез обещает чистую, неограниченную энергию».

Исследования термоядерной реакции проводятся около 60 лет. И ученые до сих пор работают над решением технических проблем использования экстремально огромного количества энергии. Французский проект называют самым сложным в истории.

Ну, а пока другие ученые работают над иным проектом. Они присматриваются к пустыне Сахаре, которая может стать крупнейшей электростанцией, способной обеспечить электричеством всю планету.