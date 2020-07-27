Челябинец стал лучшим финалистом интеллектуальной игры «Атомный зачет»

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27 июля 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото ИЦАЭ

В интеллектуальной битве, организованной Информационными центрами по атомной энергии, приняли участие 50 россиян. Лушчими стали Станислав Лысов из Челябинска, Даниил Симаков из Ростова-на-Дону и Александр Федотов из Мурманска.

«Атомный зачет. Турнир городов» — это интеллектуальная игра в формате онлайн-квиза. Ее придумали в Смоленске в этом году. Темой финальной игры стали путешествия вокруг света.

Несмотря на то, что участники уже не в первый раз путешествуют с ИЦАЭ, многие факты удивили даже их. Например, не многие знают, что в пожарной части американского города Ливермор электрическая лампочка работает с 1901 года! Стало открытием и то, что эмблемой новозеландских военно-воздушных сил является птица киви, которая не умеет летать! Также игроки узнали, что атомная энергия 75% в энергобалансе Франции. Именно эта страна является лидером по исследованиям и разработкам в области ядерной энергетики, располагает технологиями производства реакторов, фабрикации ядерного топлива и утилизации радиоактивных отходов, на ее территории строят Международный экспериментальный термоядерный реактор.

Победитель онлайн-квиза Станислав Лысов из Челябинска отметил, что играет в интеллектуальные игра от ИЦАЭ уже много лет. Впервые он попробовал свои силы в «Формуле интеллекта» в 2015 году, в 2016 и 2017 года принимал участие в турнире в составе команд-победителей «Папин Сибиряк» и «КЕК наоборот».

«В этом году мне наконец удалось проявить себя в «Матрице», — рассказал Станислав. — Финальный «Атомный зачёт», как и отборочный, был достаточно хитро составлен: в некоторых вопросах правильным ответом был очевидный вариант, а в некоторых – наоборот. Помня отбор, я постарался понять, где игроков поджидают подобные ловушки».

По словам челябинца, в дальнейшем он намерен совершенствовать свои знания и принимать участие в других интеллектуальных состязаниях.