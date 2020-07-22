Российские спецслужбы обвиняют в медицинском шпионаже с целью заполучения вакцины

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22 июля 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Лондоне решили раздуть новый шпионский скандал. Англичан поддержали в США и Канаде. Их правительства на днях заявили, что российские хакеры пытаются выкрасть результаты исследования, связанные с разработками вакцин против коронавируса. Досталось и нашим спецслужбам. Их обвинили в открытии медицинского направления в шпионских битвах на фоне всемирного соперничества за вакцину от страшной болезни.



«Американское Агентство национальной безопасности заявило, что хакерская группа, причастная к взломам серверов Демократической партии в 2016 году, пытается украсть информацию о вакцинах из университетов, компаний и других организаций здравоохранения. По словам чиновников, группа, связанная с российской разведкой и известная как APT29 и Cozy Bear, пыталась воспользоваться хаосом, вызванным пандемией коронавируса».



Зачем нам красть их медицинские секреты, когда свои вакцины уже на подходе? Американцы объясняют это так: «Хотя Россия могла стремиться украсть данные о вакцинах для подкрепления своих собственных исследований, она также может пытаться избежать зависимости от западных стран в отношении любой возможной вакцины против коронавируса. В то время как британская фирма AstraZeneca объявила, что сделает оксфордскую вакцину доступной по цене, правительства и благотворительные организации заплатили компании огромные суммы, чтобы обеспечить себе место в очереди, даже без какой-либо гарантии, что она будет рабочей. Соединённые Штаты заявили, что выплатят AstraZeneca до 1,2 млрд долларов на финансирование клинических испытаний и предоставление 300 млн доз. Если вакцина окажется успешной, Россия может обнаружить себя в конце списка», – отмечается в статье.



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