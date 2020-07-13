Все новости >>

Аргументы Недели Наука 13+

Ученые сумели разгадать загадку «мертвой воды»

, 18:51 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

Ученые сумели разгадать загадку «мертвой воды»
фото Globallookpress.com

Группа ученых из университета Пуатье выяснила тайну «мертвой воды». Так моряки называют эффект, возникающий в море, при котором двигатели работают, но судно либо стоит, либо движется очень-очень медленно.

Эффект мертвой воды может возникнуть в любом море. В древние времена его списывали на рыбу, которая якобы обступала корабль и удерживала его на месте. Корабль внезапно останавливался посреди моря и никуда не двигался.

«Так называемая мертвая вода может возникать во всех морях и океанах, когда вода разной плотности сталкивается друг с другом, из-за различия температуры и солености воды», — сумели объяснить одну из главных морских загадок ученые: «В данном случае вода с меньшей плотностью скользит по воде с более высокой плотностью».

Говоря другими словами, винтам не от чего оттолкнуться. Все, что они могут в воде с низкой плотностью: отгонять воду от корпуса. Толкать судно не получается, потому что встречное сопротивление не позволяет судну продвинуться вперед. Это как если упереться в стену.

Общество

Адвокат: в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну, не нашли. ФСБ считает, что он их зашифровывал

Адвокат: в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну, не нашли. ФСБ считает, что он их зашифровывал

Специалисты ФСБ не нашли признаков секретных сведений в публикациях экс-журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью