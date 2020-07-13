Ученые сумели разгадать загадку «мертвой воды»

Группа ученых из университета Пуатье выяснила тайну «мертвой воды». Так моряки называют эффект, возникающий в море, при котором двигатели работают, но судно либо стоит, либо движется очень-очень медленно.
Эффект мертвой воды может возникнуть в любом море. В древние времена его списывали на рыбу, которая якобы обступала корабль и удерживала его на месте. Корабль внезапно останавливался посреди моря и никуда не двигался.
«Так называемая мертвая вода может возникать во всех морях и океанах, когда вода разной плотности сталкивается друг с другом, из-за различия температуры и солености воды», — сумели объяснить одну из главных морских загадок ученые: «В данном случае вода с меньшей плотностью скользит по воде с более высокой плотностью».
Говоря другими словами, винтам не от чего оттолкнуться. Все, что они могут в воде с низкой плотностью: отгонять воду от корпуса. Толкать судно не получается, потому что встречное сопротивление не позволяет судну продвинуться вперед. Это как если упереться в стену.