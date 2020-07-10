Учёные нашли способ снижения риска возникновения инсульта

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10 июля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Одной из главных причин возникновения инсульта является нарушение работы височно-нижнечелюстного сустава. Его функционирование оказывает прямое воздействие на внутреннюю сонную артерию. Данное явление характерно для 80% людей.



Механизм работы систем органов в настоящее время изучается учёными Пермского национального исследовательского политехнического университета. Исследование подтвердило, что при наличии в суставе изгибов происходит нарушение кровоснабжения. Отделы внутренней сонной артерии сдавливаются, в результате чего кровь в должном объёме не поступает в мозг. У пациентов учащается пульс, повышается давление, нарушается работа гипофиза, гипоталамуса. Последние являются координаторами эндокринной системы. Частым итогом такого состояния выступает схлопывание артерии с последующим прохождением инсульта.



Для точного определения механизма работы органов учёные начали изучать свойства тканей из головы свиньи. Данное животное имеет множество генетических и физиологических сходств с человеком: по крови, размеру внутренних органов, физиологии пищеварения и другим показателям. Эксперимент позволил подтвердить гипотезу. В настоящее время учёные готовятся к проведению опытов на человеческой ткани.



