Учёные определили новые причины старения

Аргументы Недели → Наука 13+

8 июля 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные МФТИ и Гарвардского университета провели уникальное исследование по определению причин старения. Существующие теории относительно продолжительности жизни человека потребовали пересмотра.



Генетические повреждения, вызывающие старение клеток, как показали исследования специалистов, не могут являться главной причиной «увядания человека». Если раньше считалось, что нарушение работы генов происходит из-за плохих экологических условий, стрессовых ситуаций, работе на тяжёлом производстве, то сейчас данная теория «заметно пошатнулась».



Каждый ребёнок при рождении уже имеет отдельные вредные мутации, влияющие на продолжительность жизни. Согласно исследованиям, один человек имеет порядка 60 сугубо индивидуальных повреждений. Они определяют перечень заболеваний и продолжительность жизни. Если учесть, что общее количество генов одного человека составляет порядка 20 тысяч, то количество повреждённых в таком случае является ничтожным.



Новая технология секвенирования генома позволила определить его кодирующую часть. Научное открытие поможет выявлять генетические механизмы сложных заболеваний, таких как шизофрения. Оно связано в первую очередь с дефектом генов.



В дальнейшем учёные намерены определить, какой механизм создаёт вредные мутации и определяет их количество.



