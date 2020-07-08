Под Краснодаром археологи нашли каменный снаряд для пращи бронзового века

Аргументы Недели → Наука 13+

8 июля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

Археологи нашли каменный снаряд для пращи и массовое захоронение ногайцев при раскопках древних курганов. Раскопки проводят перед началом строительства обхода Краснодара на трассе М-4 «Дон».

Работы по раскопкам продлятся до октября 2020 года. За это время будет обследовано около 12 тысяч квадратных метров. Специалисты планируют провести раскопки десяти погребальных курганов кочевых племен периодов от эпохи бронзы до Средневековья, которые находятся в Динском районе Краснодарского края.