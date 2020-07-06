Реально ли перемещение сознания от одного человека к другому

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6 июля 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: trends.rbc.ru

Фото: соцсети

Директор по науке в Neurodata Lab Ольга Перепелкина рассказала о возможных технологиях переноса сознания человека. Речь идет как о переносе сознания на искусственный носитель, так и в «свободную часть» мозга другого человека.

В одном из приведенных примеров сознание женщины перемещается в простой искусственный мозг плюшевой обезьянки, а в другом - возрождение казненного осужденного в компьютере в виде голограммы.

Пример с переносом сознания в мозг плюшевой игрушки напоминает феномен «locked-in» синдрома, характеризующего людей, которые полностью парализованы, но продолжают оставаться в сознании. Этот синдром может возникать по разным причинам (например, травма мозга, инсульт, отравление некоторыми ядами), при этом часто парализовано не полностью все тело, сохранными остаются некоторые движения - моргания, движения глаз или пальца. При помощи этого скудного набора выразительных средств общения больные, тем не менее, могут выработать достаточно сложную коммуникативную систему. Пример - случай известного ученого Стивена Хокинга, который страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью моторных нейронов), был почти полностью парализован, но при помощи технических ухищрений продолжал вести научную деятельность и своеобразную личную жизнь.

Вариант с плюшевой обезьянкой вряд ли реализуем в реальной жизни. Даже если в будущем удастся придумать, как перенести сознание на искусственный носитель, этот носитель должен обладать высокой технической сложностью (сопоставимой по сложности с устройством человеческого мозга), а задача прикручивания к этому носителю полноценной системы коммуникации с внешним миром - гораздо проще и точно должна быть решена к этому моменту.

В другом приведенном примере - сознание заключенного переносят в компьютер, а его тело отображается в виде голограммы. Перенос сознания на искусственные носители порождает ряд этических вопросов. К заключенному допускаются люди, которые могут раз за разом воспроизвести последние минуты жизни человека, а именно казнь на электрическом стуле. Этот сюжет относит нас к классическим экспериментам в социальной психологии — Стэнфордскому тюремному эксперименту и эксперименту Милгрэма. В обоих экспериментах люди были поставлены в такие условия, что начинали проявлять жестокость.

Возможность переноса сознания одного человека в мозг другого человека, да еще и так, что они не смешиваются, а коммуницируют друг с другом в некотором общем психическом пространстве, основана на достаточно распространенном мифе. Ученые давно опровергли миф, что в лучшем случае мы используем только 40% нашего мозга, а 60% остаются незанятыми. Достоверно известно, что все отделы мозга активно задействуются нами в процессе жизнедеятельности.

«В целом, технология переноса сознания на искусственный или другой органический носитель, конечно, на данный момент не осуществима. Однако в будущем, когда нейроученые разгадают тайны мозга и сознания, а компьютерные ученые и инженеры смогут построить «сильный искусственный интеллект», такая задача может оказаться вполне реализуемой», - считает Ольга Перепелкина, отметив, что обществу будет необходимо выработать этические и юридические нормы для такого рода манипуляций.

Эксперт отмечает, что такая технология «откроет перед человечеством невиданные горизонты».

«Я бы, например, не отказалась загрузить свое сознание в надежный и эффективный носитель (зачем, например, ограничиваться только двумя руками? Давайте сразу штук пять и дополнительные органы чувств) и отправиться исследовать Вселенную», - заключила Перепелкина.