Перспективы коммерциализации российской космонавтики

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3 июля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Совет Федерации провёл слушания относительно перспектив коммерциализации отечественной космонавтики. Это стало реакцией на успешный запуск космического корабля Илоном Маском.



После распада Советского Союза российская космонавтика стала отставать от западных проектов. Большинство экспертов отмечают две главные проблемы: отсутствие независимого механизма задач и государственный монополизм.



Бывший космонавт-испытатель Сергей Кричевский считает, что «Роскосмос» не должен ставить задачи, самостоятельно их выполнять и оценивать. Система поглощает значительные ресурсы, подавляя конкурентов внутри страны в сфере космической деятельности. Очень сложно скрыть состояние космической отрасли, маскируя рассказами о советских успехах и будущих проектах. Стратегия руководства компании заключается в получении большего финансирования на долгосрочные проекты.



Космонавт-испытатель Сергей Жуков говорит, что для возрождения отрасли требуется создание конкуренции и поддержка частной космонавтики.

Другие космонавты и отраслевые эксперты считают, что «Роскосмос» вообще стоит ликвидировать.



Производство космического оборудования можно организовать на коммерческой основе. Государственные космические предприятия показали свою неэффективность. Илон Маск продемонстрировал как бизнес может попасть в космос.



