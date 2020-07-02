В Японии жители могли наблюдать самый необычный метеор

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2 июля 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

В Японии необычно яркий метеор могли наблюдать местные жители. Светящийся шар едва не ослепил жителей Токио. Очевидцы слышали громкий хлопок, а в домах дрожали стёкла.

Метеоры появляются в небе над Японией часто, но обычно при этом не слышно ни звука. Исследователи предполагают, что объект был большой и двигался с высокой скоростью.