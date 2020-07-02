В РАН решили: кто не кормит свою науку, будет кормить чужую экономику

Аргументы Недели → Наука 13+

2 июля 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Впервые в российской научной истории обычно громкое и шумное Общее собрание РАН прошло онлайн и спокойно. Солировал президент РАН академик Александр Сергеев. Практически четыре часа без перекура он рассказывал о трудностях и перечислял достижения.



Власть представлял министр науки Валерий Фальков. И хотя в большой российской политике он всего пять месяцев, выступил по-макиавеллевски блестяще: умело поговорил о доверии, о партнёрстве, упомянул о трудностях, намекнул на горе-предшественников. В строгом соответствии с заповедями Штирлица о том, что «запоминается последняя фраза», подложил учёным, измученным требованиями к публикациям в западных журналах, конфетку. Он предложил всем вместе не спеша подумать над новой методологией оценки труда учёных.



Далее слово взял Александр Сергеев. Говорил он о повышении статуса академии с некоего ФГУП до статуса государственной, о том, что РАН должна стать главным экспертом страны, особенно в направлении стратегического развития, о том, что с таким финансированием фундаментальной науки наше место не в пятёрке развитых научных стран, а в районе Сомали.



Перечислял и достижения за прошедший год. Среди них и реально звонкие, на весь мир, математические открытия, и «Спектр-РГ», и робот-дояр. Какая-то фантасмагорическая смесь из разных областей знаний, как и сама фантасмагория решения 2013 года слить в один бокал физиков, медиков и сельское хозяйство, взболтать, но не смешивать.



В общем, было решено написать «на деревню дедушке», в очередной раз изложить тезис: «кто не кормит свою науку, будет кормить чужую экономику», и отправить в запечатанном конверте в Кремль. Там в очередной раз разберутся и наконец-то всё поймут: России нужна фундаментальная наука! Собственно, эта игра продолжается лет тридцать и не надоедает участникам.



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