На Дальнем Востоке палеонтологи обнаружили останки гигантской белки-летяги

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30 июня 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

Палеонтологи обнаружили останки гигантской белки-летяги, её размах лап мог достигать полтора метра. Данный вид белок обитал в пещерах Дальнего Востока 30-50 тысяч лет назад.

Исследователи подчеркивают, что белки-летяги, как и хищники, использовали пещеры в качестве жилища и временного убежища в преддверии нового ледникового периода. Ее популяции на территории страны могли повлиять на образование вида гигантских белок-летяг в Юго-Восточной Азии.