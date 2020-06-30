Все новости >>

Аргументы Недели Наука 13+

На Дальнем Востоке палеонтологи обнаружили останки гигантской белки-летяги

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

На Дальнем Востоке палеонтологи обнаружили останки гигантской белки-летяги
фото: pixabey

Палеонтологи обнаружили останки гигантской белки-летяги, её размах лап мог достигать полтора метра. Данный вид белок обитал в пещерах Дальнего Востока 30-50 тысяч лет назад. 

Исследователи подчеркивают, что белки-летяги, как и хищники, использовали пещеры в качестве жилища и временного убежища в преддверии нового ледникового периода. Ее популяции на территории страны могли повлиять на образование вида гигантских белок-летяг в Юго-Восточной Азии.

СЕ

Мнение

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью