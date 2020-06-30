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Незрячие люди увидят мир при помощи имплантатов мозга

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Незрячие люди увидят мир при помощи имплантатов мозга

Учёные провели эксперимент, при котором незрячие люди смогли различать буквы. Работа по восстановлению зрения слепым людям проводится очень давно. Последние исследования учёных дают шанс тем, кто потерял зрение увидеть мир при помощи зрительной области мозга. При нарушении зрения она остаётся в норме и может воспринимать определённые сигналы.

Чтобы у незрячего человека появилась в мозгу картинка, нужно стимулировать кору при помощи электродных имплантатов. Каждый электрод выступает единичным пикселем и все вместе создают образ картинки.

Исследователи Бэйлорского университета подключали электроды постепенно, благодаря чему на зрительной коре прорисовка изображения получалась хорошего качества.

При эксперименте испытуемые рисовали пальцем на сенсорном экране фигуру, которую видел их головной мозг. Сигналы посылались электродами в определённой последовательности. Один из добровольцев смог распознать практически все показываемые изображения. Несмотря на то, что это были простые символы и рисунки, разработчики идеи уверены, что мозг сможет анализировать и сложные изображения. Результаты исследований опубликованы в научных журналах.  В ближайшее время разработка будет внедряться в медицинскую науку для лечения незрячих людей.

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