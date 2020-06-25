Аргументы Недели → Наука 13+

25 июня 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

РПЦ не занимает никакой официальной позиции по отношению к эволюционизму. В соответствии с решением Архиерейского собора РПЦ несколько лет назад Синодальной библейско-богословской комиссией был разработан проект катехизиса, в котором ничего не говорилось про эволюцию, однако содержалось утверждение, что библейские слова о сотворении мира за шесть дней необязательно понимать буквально, чтобы на пустом месте не провоцировать конфликт между верой и наукой. Но из-за внутренних споров по другим вопросам катехизис не утвердили.



Резкое противостояние официальной науке – удел, как правило, сектантских организаций. «Свидетелей Иеговы», запрещённых в России, адвентистов, баптистов. Тех, кто живёт в своём мирке и противопоставляет себя большинству. А церковь, которая позиционирует себя как церковь большинства, не может позволить себе открытый конфликт с наукой. Это путь в тупик.



Помимо теологического эволюционизма есть ещё одна христианская парадигма – альтеризм (от лат. alter – «другой»). Согласно этой парадигме, существуют два мира. Один, наш, – падший, искажённый грехопадением, здесь происходит смерть и, соответственно, эволюция. Другой мир – первозданный, идеальный, не содержащий в себе никаких страданий; в это состояние наш мир вернётся после второго пришествия Христа. Альтеризм был достаточно популярен в русской религиозной философии: такие идеи высказывали, например, Николай Бердяев, Евгений Трубецкой, епископ Василий Родзянко. В современном русском православии альтеризм тоже пользуется популярностью: его сторонников, например, немало в Свято-Тихоновском университете.



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