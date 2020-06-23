Учёные провели трёхмерную фотосъёмку пещеры Таврида в Крыму

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23 июня 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Таврида, фото: facebook.com/vernadskycfu

Учёные Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского более месяца исследователи проводили съёмку подземной части пещеры с помощью специального трёхмерного сканера, чтобы зафиксировать её первоначальный облик. За это время пройдена вся открытая часть Тавриды — более 1600 метров.

"У пещеры Таврида сложный рельеф, поэтому мы были вынуждены снимать через каждые 60 см, а затем редактировать снимки вручную. Это сложная и длительная работа", - рассказал первооткрыватель пещеры, старший преподаватель географического факультета вуза Геннадий Самохин.

По его словам, в результате работы будут созданы красочные трёхмерные панорамы освещённых галерей и гротов Тавриды.

Крымская пещера Таврида была открыта Геннадием Самохиным летом 2018 года при строительстве трассы "Таврида" из Симферополя в Севастополь. Она состоит из магистральных галерей, которые соединены между собой лабиринтами. Средняя высота составляет 6—8 м, ширина не более 4—5 м. Недра пещеры оказались настоящим раем для палеонтолога — учёные обнаружили самые древние в России останки позвоночных животных возрастом около 1,8 млн лет. Также учёные надеются обнаружить в районе пещеры останки древних людей.

«Здесь бы поместилось царство Аида», — писали журналисты о крымской пещере Таврида. Дмитрий Старцев, ведущий методист Зоологического музея им. М. Глобенко Крымского федерального университета (КФУ), назвал её одним из самых главных палеонтологических открытий начала XXI века. По предварительным данным, возраст пещеры — 5 млн лет. Главный интерес учёных связан с огромным числом останков древних животных, которые обнаружены в пещере. Таких естественных «экспозиций» не просто в России — во всём мире единицы, - сообщается на сайте РГО.