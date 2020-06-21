Жители разных регионов Земли поделились наблюдениями кольцеобразного солнечного затмения

Жители разных регионов Земли в воскресенье, 21 июня, поделились наблюдениями кольцеобразного солнечного затмения. На сайте московского планетария сообщалось, что "21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с макс. фаза 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана".
Российские астрономы уточнили, что на территории России будут "видны только частные фазы затмения". Планетарий рассказал, что "в Гималаях, вблизи границы Индии, Китая и Непала, перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах".
Интернет-портал погода Mail.ru представил подборку редкого астрономического события.
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На Тайване затмение являлось частичным. Луна закрыла внутреннюю часть Солнца (примерно 99,4% поверхности звезды), и видимые его края и создали светящееся кольцо.
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Полноценно наблюдали затмение жители Африки и Азии. В России его лучше всего было видно на территории Республики Алтай (площадь Солнца, закрытого Луной, составила 34%).