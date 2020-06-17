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Астрономы зафиксировали новый тип повторяющихся космических радиосигналов неизвестной природы

, 22:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nature

Астрономы зафиксировали новый тип повторяющихся космических радиосигналов неизвестной природы
Млечный путь, pixabay.com

Канадский радиотелескоп CHIME недавно зафиксировал космические радиосигналы неизвестной природы. Согласно последним данным, неустановленный источник вырабатывает FRB-радиовспышки каждые 16 дней.

Подчеркивается, что астрономы не могут объяснить появление радиоволн ни одной из пяти десятков существующих теорий их происхождения. Астрофизик из университета штата Невада в Лас-Вегасе Чжан Бин отметил, что ученые теряются в догадках, пытаясь выяснить, почему возникают столь долгие промежутки между сигналами.

Эксперты замечают, что данное открытие лишь углубило загадку существования радиовсплесков.

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