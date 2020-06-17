Чиновники Миннауки постелили себе соломку за 28 миллиардов рублей?

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17 июня 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

Фото: соцсети

Как стало известно «АН», деньгами на постройку двух новых научных судов «рачительно» распорядятся на Дальнем Востоке. История строительства космодрома «Восточный», видимо, не дает покоя.

Судя по всему, 28 миллиардов рублей, которые выделило государство на строительство двух новых научно-исследовательских судов неограниченного района плавания, будут осваивать серьезные ребята с Дальнего Востока. А точнее, из Управления научно-исследовательского флотом Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Несколько лет назад по распоряжению Владимира Путина после скандала с НИС « Академик Страхов» и «Академик Петров» весь научный флот был переподчинен центру коллективного пользования при Институте Океанологии. В том числе, принадлежащий до этого момента Управлению по Дальнему Востоку.

Говорят, даже тогдашний начальник ФАНО Михаил Котюков был поражен наглостью командиров из Управления в разруливании их лично - хозяйственных задач. Управление было практически упразднено, но недавно воспряло как птица Феникс при помощи финансовых и административных подарков из Москвы, которые, как чешут злые языки, дарятся «совершено бескорыстно» , но с дальним прицелом мадам Натальей Голубевой, ВРИО директора Департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки. Да еще администратором нацпроекта «Наука».

По министерству ходят злые разговоры, что сорвавшей ремонт НИС в этом году Голубевой грозят административные кары. А значит, доброе дело в 28 миллиардов народных рублей, отданных на другой конец географии, принесет свои дивиденды.

Интересно также: чья подпись стоит на приказе, который стоит так дорого? Замминистра Медведева или самого министра Валерия Фалькова? Ведь последнему должно быть известно мнение Владимира Путина о том, что весь научный флот должен быть в оперативном подчинении Центра коллективного пользования при Институте Океанологии. В том числе и новые суда. Но «котюковская вольница», видимо, так глубоко засела в сознании отдельных чиновников, что даже президент страны им не указ. Зато причастность к распределению миллиардов – очень даже указ. Скандалы со строительством космодрома «Восточный» наглядный пример.