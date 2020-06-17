Генетическое освоение миллиардов

Аргументы Недели → Наука 13+

17 июня 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков ]

фото: соцсети

Новая напасть свалилась на землю российскую. И это не к-вирус, это генетика! Позабыты инновации, заброшена модернизация, угас искусственный интеллект. Чиновники занялись генами! Аминь!

Большая шишка из Миннауки, отвечая на неформальный вопрос «АН»: «Привет! Чем занят?», буквально рыдает в трубку: «Генетикой, ее мать!». И через десятки километров слышишь - как плавятся его гуманитарные мозги. Но цели поставлены, задачи определены и хошь не хошь, а 120 миллиардов рублей на генетические исследования надо освоить за 7 лет.

Но если с освоением денег проблем, вероятно, не будет, дело то привычное, то достижение конкретного результата через 7 лет весьма призрачно. Несмотря даже на пока только созданные, но уже центры мирового уровня (знает ли о них мир?).

- Очень хорошо, что эти мегагрантные центры возглавляют ученые с мировыми именами. Но так вышло, что они в основном зарубежные, даже если и русскоговорящие, бывший наш народ. Те набрали здесь наших молодых перспективных ребят. Получили много денег через мегагранты. Закупили современное и дорогущее оборудование, химреактивы, хорошие выплаты. Это хорошо? Просто замечательно! Но через пять – семь лет гранты закончатся. Продолжатся ли они? Будут ли новые? Никто не знает. А если нет, то руководители вместе с нашими молодыми учеными уедут в ту страну, где дают деньги на науку. А если это целиком наша команда, и никуда выезжать не собирается, то так и останется ни с чем, если дорогостоящие приборы не будут обеспечены ни кадрами, ни химреактивами. Так, урывками, науку фундаментальную делать нельзя, работа должна иметь перспективу на десятки лет вперёд. Такое под силу только государству, а не бизнесу, не фирмам, - считает лауреат Госпремии генетик Лев Животовский.

Но пока мы строим мировой уровень и перекрываем Енисей, вполне легально от нас вывозят наш родной российский, напомним, индивидуальный биоматериал. А уж что с ним делают проклятые империалистические генетики, бог весть!

Читайте начало генетического детектива «Любите генетику, Мать вашу» в свежем номере «АН».