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Учёные составили формулу смертельного исхода от коронавируса

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные составили формулу смертельного исхода от коронавируса

Китайские учёные больницы Университета Сучжоу рассказали о факторах, указывающих на высокую вероятность летального исхода пациентов с симптомами COVID-19. В основу исследования положен анализ соотношения интерлейкина-6 к количеству лимфоцитов в составе крови.

Предложенное исследование позволяет определить тяжесть заболевания и своевременно принять необходимые меры для улучшения состояния пациента. Чем выше коэффициент интерлейкина-6, тем тяжелее протекает заболевание. В настоящее время при контроле состояния тяжелобольных учитываются различные показатели: компьютерной томографии, анализа крови.

В реанимации находятся пациенты, страдающие большим количеством других заболеваний, помимо коронавируса. Каждая болезнь имеет свои особенности и оказывает негативное влияние на организм не меньше, чем коронавирус.

Сами авторы научного исследования подчёркивают, что оно имеет ряд ограничений.  К примеру, опыт проводился в рамках одного лечебного учреждения. Для дальнейшего изучения особенностей вируса требуется сравнить лимфоциты пациентов из других групп риска с другими иммунологическими показателями.

ПВ

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