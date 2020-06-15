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Коронавирус определят за десять минут

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус определят за десять минут

Учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали систему для оперативного выявления и лечения коронавируса. Препарат работает при помощи пептидов, определяющих код вируса.

Биосенсер идентифицирует инфекцию в течение нескольких минут. После тестирования система станет самой оперативной в России. Электроника минимизирует ручные манипуляции. Разработка не требует подготовки специального помещения.

Пептиды будут использоваться в противовирусной терапии. В молекулы можно добавлять порошки, мази для носа. Разработанный метод станет основой при создании портативных сенсоров для определения вируса в местах скопления людей. Специалисты сообщили, что испытания новой системы будут продолжаться в течение 10 месяцев.

ПВ

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