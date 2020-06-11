Российские учёные разработали бионический протез руки

Аргументы Недели → Наука 13+

11 июня 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные Санкт-Петербургского политехнического университета создали уникальный протез руки. Большое участие в разработке искусственного органа также принимали специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турне. Разработка не уступает зарубежным аналогам. Опытным вариантом уже пользуется молодая девушка, имеющая серьёзный порок руки.



Бионический аппарат управляется посредством сигналов нервной системы. Когда человек без руки пытается совершить действие, он напрягает определённые группы мышц. Протез улавливает сигналы и производит необходимые действия. Сигналы считываются очень быстро.



Каждый палец искусственной руки может функционировать отдельно. В настоящее время учёные трудятся над тем, чтобы движения были максимально естественными. В дальнейшем протез будет похожим на настоящую руку. Стоимость протеза намного дешевле западных вариантов.



В ближайшем будущем благодаря такой разработке учёные смогут повысить качество жизни многим детям и взрослым, оставшимся без рук. Пациенты получат возможность вернуться к профессии, которой занимались до получения травмы.



Пока что проект реализовывается на энтузиазме учёных. Для запуска массового производства требуются инвестиции. Разработчики надеются, что государство выделит деньги, чтобы бионический протез стал доступным для населения.



