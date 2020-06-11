Диагноз поставит по голосу специальный прибор

Аргументы Недели → Наука 13+

11 июня 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

В новосибирском наукограде учёные разработали фониатр, который по голосу человека способен определить психо-эмоциональное состояние человека, а также выявить заболевания гортани.



Даже при общении по телефону человек чувствует, что ощущает его собеседник - волнение, радость, тревогу, растерянность. Раньше психологи и психиатры устанавливали состояние пациента при личной беседе. А теперь научили разбираться в этом прибор. Естественно, он пока не заменит врача, но поможет более широко выявлять людей с агрессией, депрессией и другими отклонениями. А дальше уже дело за врачами.



Работа прибора основана на специальной математической модели и при тестировании показала хорошие результаты. Над этим группа ученых работала около 10 лет. Вот и медицина постепенно движется к роботизации.



