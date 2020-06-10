Министерство научных зеркал

Случилось так, что в один день министр Валерий Фальков и его формальный подчиненный директор Института Океанологии РАН доктор наук Алексей Соков говорили о научном флоте этого самого института. Говорили вроде бы об одном и том же, но как по-разному!

Тема больная. Пять научно-исследовательских судов института должны были встать на плановый регистровый ремонт, чтобы не сорвать экспедиции. Не встали. Минобрнауки просто послало ученых с деньгами, которые были выделены из бюджета именно на этот ремонт.

Алексей Соков сказал, что институт «старается выкрутиться».

- Изыскиваем собственные средства на ремонт, в ущерб другим программам, конечно. Будем переносить экспедиции на другие суда. Ремонт проводить по минимуму, лишь бы смогли выйти хотя бы два судна «Академик Вавилов» и «Академик Келдыш». Помогла и пандемия, регистр немного, на несколько месяцев, сдвинул сроки обязательного ремонта. Но проблемы будут только копиться и перейдут на следующие годы, будет еще хуже, еще сложнее, - заявил Алексей Соков.

А теперь перечитайте его слова!Мы, ученые, сами ищем деньги на ремонт научных судов, чтобы провести экспедиции для своей страны. Вот что означают слова директора Института океанологии РАН!

А что в ответ министерство? Фальков: «Россия – великая держава. Величие, в том числе, в возможностях проводить исследования на просторах Мирового океана».

- Закончено проектирование двух больших научных судов неограниченного района плавания. Надеюсь, что к 2024-му году они поступят, и их можно будет использовать. Но надо не только строить, но и приводить в порядок суда, которые поизносились. Средства зарезервированы, в плане стоят. В этом году «Николай Страхов» и «Академик Келдыш». Не все проблемы решены, еще идет большая дискуссия, - с бодростью отрапортовал министр.

И возникает резонный вопрос: «в плане ремонта на этот год стоят пять НИС. То есть, министерство запланировало два судна под ремонт, а оставшиеся три просто спишет? Или оставит стоять и ржаветь у стенки, как много лет уже стоят «Профессор Штокман» в Калининграде и еще три судна на Дальнем Востоке? Что будет с намеченными на этих судах экспедициями?». И еще: где бюджетные 200 миллионов на ремонт, о которых твердила ответственная за флот г-жа Голубева.