Эксперт рассказал об особенностях вспышек на солнце

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5 июня 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Доцент факультета физики ВШЭ Андрей Садовский рассказал об особенностях вспышек на солнце и прокомментировал вспышку М-класса, которая стала самой мощной с октября 2017 года. Эксперт пояснил, что никакого особого влияния на нашу планету эта вспышка не окажет.

"Влияние солнечных вспышек на погоду не изучено совсем. Достаточно мощная вспышка может привести к магнитной буре. Но ничего страшного она не приносит. Эта вспышка, скорее всего, означает, что начался новый цикл активности нашего светила", - пояснил специалист.