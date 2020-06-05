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Эксперт рассказал об особенностях вспышек на солнце

, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперт рассказал об особенностях вспышек на солнце
фото: pixabey

Доцент факультета физики ВШЭ Андрей Садовский  рассказал об особенностях вспышек на солнце и прокомментировал вспышку М-класса, которая стала самой мощной с октября 2017 года. Эксперт пояснил, что никакого особого влияния на нашу планету эта вспышка не окажет. 

"Влияние солнечных вспышек на погоду не изучено совсем. Достаточно мощная вспышка может привести к магнитной буре. Но ничего страшного она не приносит. Эта вспышка, скорее всего, означает, что начался новый цикл активности нашего светила", - пояснил специалист. 

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