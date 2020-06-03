Российские ученые объяснили феномен колец Сатурна

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3 июня 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Тайна происхождения колец Сатурна оставалась нераскрытой более 400 лет. В самом престижном астрономическом журнале The Astrophysical Journal опубликована статья российских ученых о решении этой загадки.

Один из авторов открытия доктор физико-математических наук Владимир Черный рассказал о сути явления. По его словам, разгадать загадку колец Сатурна ученым помогли данные, полученные космическим аппаратом «Кассини» в 2004 году.

«В свое время мы предположили, что решающую роль в происхождении колец сыграли два фактора: магнитное поле планеты и сверхпроводимость частиц, из которых состоят кольца. Как это происходит? Ледяные частицы хаотически движутся в допланетном облаке вокруг Сатурна. Причем в них уже «дремлет» сверхпроводимость до тех пор, когда у планеты появляется магнитное поле. И одновременно возникает сила, которая сгоняет частицы к магнитному экватору Сатурна, где формирует из них кольца и их удерживает», - сообщил Владимир Черный.

Российский ученый утверждает, что частицы, из которых состоят кольца, обладают сверхпроводимостью, хотя в пространстве вокруг Сатурна температура колец от минус 163 градусов Цельсия до минус 208 градусов. «Кассини» же обнаружил, что кольца состоят из 7 процентов углерода и 93 процентов льда.

«Ученые из Израиля показали, что образец аналогичного состава и пропорций ведет себя как сверхпроводник II рода. И мы математически показали, как такие сверхпроводники оказываются на экваторе планеты и там удерживаются. Причем удерживаются жестко по тем «адресам», куда попали изначально, не меняют места прописки, не перемещаются ни по вертикали, ни по горизонтали, - отметил Черный. - Здесь работают самые разные эффекты, в частности вихри Абрикосова, за что он получил Нобелевскую премию, и уравнение Ландау-Гинзбурга, за теорию сверхпроводимости последний был тоже удостоен Нобеля».

По словам ученого, кольца могут быть только у планет с магнитным полем, находящихся за поясом астероидов.

«Эта модель дополняет единую картину электромагнитных взаимодействий в Солнечной системе. Она подтверждает мнение нобелевского лауреата Ханнеса Альвена, что в самом процессе происхождения колец у Сатурна может быть заложена история образования Солнечной системы на раннем этапе ее развития», - заключил один из авторов открытия.