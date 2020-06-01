Кто передал США российские чертежи прототипа Crew Dragon?

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1 июня 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск США частного космического корабля Crew Dragon возвращает нас в 2011 год на салон «МАКС», где был представлен точно такой же корабль, почти один в один, где внутри стояли четыре кресла для четырех космонавтов. Как так случилось, что российский корабль вдруг оказался в США и на днях удачно взлетел?



На этот вопрос отвечает Youtube-каналу #ЗАУГЛОМ экс-руководитель РКК «Энергия» доктор технических наук профессор Виталий Александрович Лопота.



"По программе "Спираль" компания "МИГ" разрабатывала аппараты «Бор 1», «Бор 2», «Бор 3», «Бор 4». Когда после «Бор 4» удачно уже сформировалась и была отработана поверхность, ушли от всяких ударных волн, от перегрева, Лопота обратился с просьбой передать его в РКК "Энергия". "К сожалению, эта документация не была передана, и как-то от этого вопроса уходили, и где-то несколько позже фирма Sierra Nevada выступила с новым кораблем, который они инициативно представили в NASA, назывался он Dream Chaser. Это один из кораблей, который принято в США производить как основной", - говорит Лопота



"Получается, что у американской фирмы Sierra Nevada оказались чертежи проекта «Спираль». Полный комплект документации челнока или основного корабля. Дело в том, что «Спираль» - это громадный комплекс с носителем чисто ракетным, следующий носитель был с хорошей аэродинамикой возвращаемой и он выносил уже челнок, который должен был лететь в космос. То есть, до челнока это были суборбитальные полеты, а челнок уже выводился в космос. Его индекс был, как я уже сказал, «Бор 4», но если говорить о конкретной документации, это «Миг 105». Эти чертежи «Бор 4» или «Миг105» были полностью воспроизведены в США", - говорит Виталий Лопота.



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