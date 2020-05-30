Американские ученые сделали странные выводы про коронавирус

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30 мая 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: CNN

панголин на фото Globallookpress.com/ COVER Images

Исследователи из американского университета изучили эволюцию коронавируса. Они пришли к выводу, что панголины могли носить в себе штаммы коронавируса. Теперь советуют всем отказаться от контактов с дикими животными.

Кто такие панголины большинство людей на планете даже и не представляют. Это чешуйчатый ящер. Еще он сворачивается в клубок. Живет в Африке, на Ямайке, Филлипинах. В Китае панголины тоже есть.

«По данным ученых, штамм COVID-19 имеет богатую эволюционную историю до ого, как он распространился среди людей», — сообщил телеканал CNN.

Журналисты рассказали об исследовании, проведенном учеными университета Дьюка и национальной лаборатории Лос-Аламоса. Те выяснили, что панголины могли носить в себе штаммы коронавирусной инфекции.

Основной рекомендацией стало предложение ограничить контакты с дикими животными. Вообще, человек не особо с ними и встречается. Точнее, сами животные не особо любят встречаться с человеком. Забредали ли ли панголины на рынок в Ухани не известно.

Вообще, по одной из версий коронавирус начался с рынка в Ухани. Якобы он передался человеку от рыбы. Контактировали ли панголины с уханьской рыбой, американские ученые не выяснили.