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Корни первых американцев найдены в Сибири

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Корни первых американцев найдены в Сибири
Фото: pixabay.com, Байкал

Генетические исследования останков доисторических охотников-собирателей на берегах озера Байкал показали их связь не только с другими жителями Евразии, но и с первыми жителями Америки.

Об этом рассказывается в материале немецких ученых из отдела археогенетики Института науки о человеческой истории имени Макса Планка. Специалисты с помощью передовых методов молекулярной биологии восстановили геном человека с помощью фрагментов зуба, найденного в 1962 году при раскопках на участке Усть-Кяхта-3. В его геноме были обнаружены признаки сибирской и американской популяций. Таким образом, он является древнейшим из известных на данный момент носителем генов коренных американцев.

Данные других геномов из байкальского региона свидетельствуют о том, что эта популяция испытывала частые генетические контакты с северо-евразийскими народами, что приводило к возникновению различных смешанных типов.

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